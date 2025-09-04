Nación restituyó el INTI, el INTA y Vialidad Nacional

El Gobierno nacional dejó sin efecto una serie de decretos y normas que disponían la fusión, eliminación y modificaciones en varios organismos públicos. Entre ellos se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre otros.

Esta decisión es producto del rechazo por ambas Cámaras del Congreso a los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25, que disponían las fusiones y los cierres. Ahora, mediante la publicación de los Decretos 627/2025 y 628/2025 en el Boletín Oficial, quedaron sin efecto.

No obstante, queda pendiente la restitución de su autarquía al Instituto Nacional del Agua (INA), transformado en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la cartera económica, al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y al Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), que fueron fusionados. Al respecto, ya hay tanto en el Senado como en Diputados proyectos para revertir estas disposiciones.

Los decretos explican que “el restablecimiento dispuesto precedentemente, comprensivo de las estructuras organizativas será, en cada caso, en los términos del texto vigente a la fecha del dictado de los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025“.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía serán los encargados de cubrir los servicios administrativos, financieros y jurídicos de forma transitoria hasta que todos los organismos retornen a sus funciones, de acuerdo a las resoluciones publicadas este miércoles.

Al respecto, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) lanzó un comunicado por el cual expresó que la marcha atrás del Gobierno “no solo da un respiro a los integrantes de estas instituciones, sino un soplo de esperanza al resto del sistema científico al demostrar que “se puede frenar el proceso de destrucción de nuestras capacidades científicas y tecnológicas”.