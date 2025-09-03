La actividad económica en la Provincia cayó un 1,4% en agosto

La economía bonaerense registró un retroceso del 1,4% en agosto, según el índice Pulso PBA. La caída se suma al 0,3% de julio, consolidando una tendencia recesiva que no muestra señales de recuperación inmediata.

Entre los factores que explican esta dinámica, el informe destaca el endurecimiento de las condiciones monetarias impulsado por el Banco Central, aplicado mediante el aumento de los encajes bancarios y la eliminación de instrumentos de gestión de liquidez. Esto generó tasas volátiles, encarecimiento del financiamiento y dificultades para los bancos, con impactos directos sobre el crédito a empresas y familias: los adelantos en cuenta corriente cayeron cerca de un 10%, afectando el capital de trabajo y la producción.

Crédito y consumo en caída

La restricción de liquidez incide en la actividad rea. La disponibilidad de crédito disminuye y la morosidad en tarjetas crece, sobre todo en pagos mínimos utilizados para alimentos y servicios básicos. Este escenario reduce el consumo, golpea a las empresas y genera presión sobre los ingresos familiares, en un contexto donde las políticas nacionales de control cambiario y de precios parecen priorizar la disciplina monetaria sobre la economía real.

El informe subraya que estas medidas restrictivas se aplican pese a la desaceleración de la inflación, lo que cuestiona su justificación y evidencia un costo elevado para empresas, hogares y para el propio Estado provincial. A esto se suma el impacto de fenómenos climáticos recientes, como las inundaciones que afectaron a sectores productivos, limitando la capacidad de asistencia sin apoyo del Gobierno nacional.

Apoyo provincial

A pesar del panorama adverso, la Provincia busca sostener a empresas, comercios y familias mediante distintos instrumentos de asistencia. Se incluyen nuevas líneas de financiamiento impulsadas por el gobernador Axel Kicillof y programas de respaldo al consumo en el territorio bonaerense. Estas medidas procuran mitigar el impacto de la recesión, aunque el informe advierte que, mientras persistan las políticas restrictivas nacionales, será difícil revertir la caída.

El desafío no pasa únicamente por financiero, sino también por mantener a flote a hogares y pymes en un contexto de escasa liquidez y crédito.