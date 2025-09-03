Legisladores bonaerenses repudiaron la persecución a periodistas

El pedido del Gobierno nacional de allanar a periodistas y frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en medio de denuncias por presuntas coimas en Discapacidad, generó un fuerte rechazo en la Legislatura bonaerense. Diputados de distintos bloques advirtieron sobre un intento de censura previa y alertaron por un “avance autoritario” contra la libertad de prensa.

El radical Matías Civale fue uno de los primeros en expresarse: “Lo hicimos durante el kirchnerismo y lo hacemos ahora. No podemos dejarlo pasar. La democracia es lo contrario a la persecución y a la censura”. Para Civale, el pedido de allanar a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico representa un “hecho institucional grave” que atenta contra un derecho básico como la libertad de expresión y habilita la normalización de prácticas propias del autoritarismo.

En la misma línea, el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, lanzó: “La libertad comienza con una prohibición. ¡Censura no!”, mientras que Natalia Dziakowski (GEN) ironizó: “Búsquenme, me encontrarán, ¿en el país de la libertad?”.

Desde la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin afirmó que “solo quienes no pueden dar explicaciones claras atentan contra la libertad de expresión”. Su compañera Viviana Dirolli fue más dura: “En democracia se rinden cuentas, no se silencia a la prensa”. Luciano Bugallo comparó la situación con los años de dictadura: “¿Volvemos a la época en que debíamos informarnos por Radio Colonia?”.

Las críticas trascendieron la oposición y alcanzaron al oficialismo bonaerense: Susana González (UxP) ironizó sobre la denuncia de Karina Milei y el rol del juez interviniente. En tanto, Guillermo Pacagnini (FIT-U) fue lapidario, acusó a Patricia Bullrich de impulsar “censura para tapar la corrupción” y concluyó: “Nunca dio resultado tratar de matar al mensajero”.