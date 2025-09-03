ADEPA rechazó la censura del Gobierno y defendió la libertad de prensa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) difundió este martes un comunicado en el que rechazó la decisión del Gobierno de Javier Milei de censurar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei. La entidad consideró que el fallo de la Justicia Federal “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”.

En su declaración, ADEPA remarcó que las “prohibiciones preventivas” son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y que afectan el derecho de la ciudadanía a informarse sobre hechos de relevancia pública. La entidad subrayó además que viene rechazando de manera constante toda disposición de funcionarios que busque impedir la difusión de información de interés institucional.

El comunicado recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que cualquier medida preventiva que restrinja la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y expresión, salvo en situaciones específicas vinculadas a la protección de la infancia.

En ese marco, ADEPA advirtió que el Gobierno puede investigar el origen de los audios y sancionar delitos, pero no cercenar de antemano el derecho a la información.