Escándalo coimas: convocan a la Bicameral de Inteligencia

El senador nacional Martín Lousteau convocó a la Comisión Bicameral de Inteligencia para la semana próxima por el escándalo de los audios filtrados que revelan un entramado de coimas comandado desde Presidencia. Como presidente del organismo, formalizó el llamado a reunión que se perfila para el próximo martes.

Allí, se evaluarán una serie de pedidos de informes y acciones en torno a los nombres y funciones de agentes que la diputada Marcela Pagano enumeró ante Guillermo Francos en la última sesión.

Otra de las posibles acciones a tomar es la de convocar al titular de la SIDE, Sergio Neiffert, para que dé explicaciones. Pagano le solicita a los encargados del seguimiento y control de los organismos de inteligencia que elabore “un pedido de informes exhaustivo y cite a los responsables que corresponde” ya que las explicaciones del jefe de Gabinete “no han despejado las dudas”.