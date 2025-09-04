Jubilados realizaron una conferencia en la puerta del PAMI

En la previa de la habitual marcha al Congreso, los jubilados realizaron una conferencia frente a la sede central del PAMI para reclamar aumentos dignos y rechazar la quita de medicamentos, tratamientos e insumos como audífonos, anteojos, sillas de ruedas y pañales. Desde la Unión de Trabajadores de Jubilados en Lucha (Utjel) denunciaron que el PAMI “es una fuente de negociados” entre gobiernos, prestadores y proveedores. “EL PAMI debe ser devuelto a los trabajadores y jubilados. Que se abran los libros y haya juicio y castigo a los responsables de la corrupción”, concluyeron. Al finalizar la conferencia, los jubilados llevaron adelante la tradicional marcha en defensa de los derechos de los adultos mayores.