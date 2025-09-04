Kicillof: “El Gobierno de Milei perdió todo límite y vergüenza”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a lanzar duras críticas contra el Gobierno nacional en un comunicado difundido en sus redes sociales. Bajo el título “Un freno al desborde”, denunció que la gestión de Javier Milei “perdió toda noción de límite” y que se sostiene únicamente en base a “la mentira y el engaño”.

“Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los dejan expuestos frente a una sociedad decidida a castigar democráticamente la estafa”, sostuvo el mandatario. En esa línea, remarcó que el oficialismo utiliza el caos, la agitación social y falsas denuncias de fraude para eludir el juicio de la ciudadanía.

Repudio en Lomas de Zamora

Kicillof se refirió a la manifestación ocurrida en Lomas de Zamora durante una caravana de Javier Milei. Lejos de considerarlo un ataque aislado, interpretó el hecho como un repudio popular frente a la presencia del presidente en un distrito atravesado por la crisis económica y la falta de respuestas oficiales.

Según el gobernador, el malestar social se intensifica a medida que el ajuste impacta en la vida cotidiana, mientras salen a la luz los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno. “El presidente y sus funcionarios eligen provocar más a la gente, lanzar irresponsables acusaciones de fraude y desplegar un rostro autoritario y violento como no veíamos en décadas”, advirtió.

Kicillof también recordó incidentes similares en Junín y Corrientes, lo que, a su juicio, demuestra que el rechazo no está ligado a un partido político sino al clima de decepción generalizado que genera la administración de Milei. “Ante las denuncias prefieren aplicar censura antes que dar explicaciones”, cuestionó.

La política de la “victimización”

Por otra parte, el mandatario bonaerense alertó sobre la estrategia de la dirigencia oficialista de instalar posibles hechos de violencia para victimizarse. “Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas discapacitadas es capaz de cualquier cosa”, sentenció.

Finalmente, el gobernador llamó a responder con “serenidad y responsabilidad”, enfatizando que la verdadera respuesta la dará el pueblo en las urnas.

Con su mensaje, Kicillof buscó mostrar la debilidad de un Gobierno que utiliza el caos y la manipulación como escudos frente a una sociedad cansada del ajuste y la corrupción.