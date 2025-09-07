Fabián Cagliardi: “Hoy los vecinos tienen la oportunidad de decidir el camino de la Argentina”

Durante la jornada electoral en Berisso, el intendente Fabián Cagliardi se refirió al desarrollo de la votación y resaltó la participación ciudadana. “Muy contento. Nos costó abrir algunas mesas porque no se presentaron los presidentes de mesa, pero por suerte todo está funcionando. Es una jornada que tiene que ver con nuestra patria y con defender nuestros derechos”, afirmó.

Cagliardi subrayó que espera que los vecinos se acerquen a las urnas y tomen decisiones con impacto en el futuro del país. “Que los vecinos decidan cuál es el camino de esta Argentina. Hoy ellos tienen la oportunidad de elegir”. Respecto al desarrollo de la votación, explicó que algunas mesas tuvieron pequeños inconvenientes iniciales, pero que las urnas llegaron a tiempo y la Junta Electoral provincial realizó un trabajo correcto.

En cuanto a la organización electoral, consideró acertada la decisión de separar los comicios provinciales de los nacionales. “Fue importante que se separe la provincia de lo que era Nación. Nosotros acompañamos al gobernador en esta decisión”, señaló.

El intendente también remarcó la relevancia del voto joven. “Son la esperanza de nuestro país y tienen que decidir con criterios de soberanía, protegiendo el trabajo, la educación y la salud. Hoy mucho está en juego y son ellos los que tienen la oportunidad de elegir quiénes los van a representar”, finalizó.