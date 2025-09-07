Los depósitos en dólares se desploman

El equipo económico encendió las alarmas: los depósitos en moneda extranjera del sector privado cayeron en agosto. Al respecto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la retracción fue de 281 millones de dólares en el mes, lo que dejó un saldo de 32.300 millones de dólares. Este descenso se produjo después de cuatro meses consecutivos de crecimiento.

El comportamiento de los depósitos fue dispar a lo largo del año. Se observó una disminución de 4.200 millones de dólares entre enero y marzo. Sin embargo, tras la finalización del cepo cambiario y el nuevo acuerdo con el FMI, la sangría se detuvo. Los depósitos se recuperaron en los meses siguientes, sumando 3.300 millones de dólares en abril, mayo y julio. De esta manera, el aumento total de los depósitos en moneda extranjera, en relación diciembre de 2024, fue de apenas 900 millones.

A pesar de este panorama, las compras de dólares por parte de individuos superaron de manera significativa las ventas. En los cuatro meses que siguieron a la flexibilización parcial del cepo, la gente adquirió un total de 10.134 millones de dólares, mientras que las ventas sumaron 1.182 millones.

Los datos reflejaron que una parte de los dólares adquiridos se resguardaron fuera del sistema financiero, en cajas de seguridad o cuentas en el exterior. Esto fue contrario a lo que esperaba el Ministerio de Economía.