Restringen exportaciones de gas a Chile para evitar desabastecimiento

El Gobierno decidió restringir las exportaciones de gas a Chile para priorizar el abastecimiento interno en medio de la última ola de frío del año. La medida refleja la falta de previsión oficial y la vulnerabilidad energética del país.

Según datos difundidos por el portal El Post Energético, los envíos a Chile se desplomaron de casi 8 millones de metros cúbicos diarios a menos de 3 millones en apenas seis días. El recorte de 5 millones coincidió con un fuerte aumento de la demanda prioritaria de hogares y comercios, que consumieron cerca de 70 millones de metros cúbicos diarios, frente a menos de 50 millones en igual período de 2024.

La generación térmica también se vio afectada, con una reducción de 28 millones de metros cúbicos por día, casi 10 millones menos que el año pasado. Esa merma obligó a recurrir a combustibles líquidos más caros, encareciendo la producción eléctrica.

Los operadores reconocen que existe cierto margen gracias al line pack, el gas acumulado en los gasoductos. Sin embargo, con 27 de los 29 buques de GNL ya arribados al puerto de Escobar, el sistema depende de la combinación entre gas local y volúmenes importados desde Bolivia para sostener la generación.

Especialistas advierten que, incluso con el recorte de exportaciones, las bajas temperaturas y la alta demanda podrían seguir generando tensiones en el suministro durante los próximos días, en un escenario que vuelve a exponer la fragilidad del esquema energético oficial.