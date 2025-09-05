Comenzó la veda electoral: qué actividades están prohibidas

Este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires elige sus representantes legislativos, donde se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales. También, se elegirán concejales y consejeros escolares.

Desde las 8:00 horas comenzó la veda electoral que se extenderá hasta las 21:00 horas del domingo, ósea hasta tres horas después de la votación.

Según la Ley provincial la Ley provincial Nº XI-1149-2024 está prohibido, hacer actos públicos de campaña, emitir o difundir propaganda electoral en medios tradicionales, digitales o redes sociales. Además, repartir boletas o materiales partidarios, publicar encuestas, estudios de opinión, sondeos o proyecciones. Y también que estén abiertos locales partidarios en un radio de 80 metros de los lugares de votación.

En cuanto a la población está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólica, esto es desde mañana sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00. Tampoco pueden realizarse espectáculos públicos, recitales, fiestas o eventos masivos no vinculados al acto electoral. Y está prohibido portar armas, exhibir banderas partidarias o distintivos cerca de los lugares de votación.

Por lo tanto, quien infrinja la veda electoral puede ser sancionada con multas que van de entre 10 mil y 100 mil pesos.