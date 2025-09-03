Veda electoral: proponen controlar las redes en la previa de los comicios

En la previa de las elecciones bonaerenses, el senador provincial del PRO, Marcelo Leguizamón, presentó un proyecto de ley que establece un régimen de veda electoral digital en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar la transparencia y la integridad del proceso. La iniciativa prohíbe durante las 48 horas previas a la votación y hasta tres horas después del cierre de los comicios la difusión de contenidos falsos, engañosos o manipulados que puedan afectar la decisión del electorado.

La veda alcanzaría a partidos, candidatos, agencias de comunicación, medios digitales, usuarios individuales y empresas que operen en el ecosistema digital. El proyecto prevé sanciones económicas e inhabilitación para cargos públicos a quienes incumplan la normativa, aclarando que la regulación no busca limitar la libertad de expresión, sino prevenir abusos y manipulaciones en redes sociales.

Entre los contenidos prohibidos se encuentran encuestas fuera de término, algoritmos y bots para amplificar mensajes falsos, imágenes o audios adulterados, y deep fakes sin advertencias claras. Para su implementación, Leguizamón propone la creación del Ente Provincial de Comunicaciones Digitales (EPCD), un organismo autónomo encargado de monitorear redes y coordinar con organismos nacionales e internacionales.

El EPCD podría actuar de oficio, solicitar la baja de publicaciones prohibidas y elaborar informes públicos sobre la veda electoral digital. La propuesta contempla también mecanismos de transparencia y la posibilidad de recurrir a la Justicia frente a decisiones del ente regulador.