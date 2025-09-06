Buscan incorporar la Educación Digital Responsable en escuelas bonaerenses

La diputada bonaerense Nazarena Mesías, del bloque Somos Buenos Aires, presentó un proyecto de ley para prevenir la violencia digital en el ámbito educativo provincial. La iniciativa busca garantizar entornos digitales seguros y libres de agresiones para niñas, niños y adolescentes.

El proyecto establece que la Dirección General de Cultura y Educación incorpore la Educación Digital Responsable en todos los niveles y modalidades del sistema. Además, prevé la elaboración de la “Guía Provincial de Prevención y Abordaje de la Violencia Digital”, que se integrará a los protocolos de convivencia escolar.

Mesías remarcó que la violencia digital incluye acciones como difusión no consentida de material íntimo, ciberacoso, suplantación de identidad y discursos de odio misóginos, y señaló que los manuales actuales no contemplan estas modalidades. La propuesta también obliga a crear canales de denuncia y asistencia confidenciales, asegurando acompañamiento psicológico, pedagógico y jurídico a las víctimas.

El proyecto contempla formación continua para docentes y personal escolar, con herramientas para detectar y abordar situaciones de violencia digital de manera inmediata. La iniciativa se inspira en el Programa Nacional EMA y se articula con leyes nacionales y provinciales de protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres, buscando transformar la prevención en una política integral y efectiva dentro de la educación bonaerense.