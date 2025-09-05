Fentanilo contaminado: inicia la etapa de imputaciones

La Justicia deberá definir este viernes los procesamientos de las 17 personas imputadas en la causa por el fentanilo contaminado. Se trata de directivos, técnicos y empleados de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, sospechados de haber fabricado ampollas de dicho medicamento que se vieron contaminadas con la presencia de bacterias.

La investigación apunta especialmente al lote 31202, que a priori causó la muerte de 96 pacientes; aunque la Fiscalía hasta ahora solo confirmó la vinculación con doce fallecimientos. Sin embargo, la fiscal María Laura Roteta detalló que además de dichos casos, también hay un centenar de historias clínicas bajo análisis del Cuerpo Médico Forense, el Instituto Malbrán y hospitales públicos, que podrían ampliar la cifra de víctimas fatales.

En este camino, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, deberá decidir los procesamientos de 17 personas, entre ellas Ariel Fernando García Furfaro, principal autoridad de los laboratorios; su madre Nilda y sus hermanos Damián y Roberto, implicados en la gestión empresarial; José Antonio Maiorano, integrante del núcleo directivo; Horacio Antonio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo; entre otras figuras del organigrama empresarial.

Entre los delitos investigados figuran la producción y comercialización de medicamentos adulterados, el desvío y tráfico ilegal de estupefacientes por el manejo ilícito de fentanilo y la falsificación y manipulación de documentación sanitaria para encubrir irregularidades en los procesos de fabricación y control de calidad.

Las penas previstas para los acusados van de 3 a 10 años de prisión por medicamentos adulterados y de 5 a 20 años por narcotráfico en el marco de una organización criminal.

Por último, cabe destacar que el juez Kreplak fue criticado por llevar el caso con lentitud, ya que el escándalo se desató hace más de 7 meses y recién ahora llamó a imputar a los responsables. Además, está en duda su imparcialidad por ser hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien por su responsabilidad en el sistema sanitario podría ser citado como testigo o, eventualmente, hallarse responsable de algún mal accionar al respecto.