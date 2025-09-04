Los chats eliminados del celular de Spagnuolo quedaron irrecuperables

La investigación judicial por presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo dato clave: los especialistas que analizaron uno de los teléfonos entregados por Diego Spagnuolo confirmaron que los mensajes eliminados de ese dispositivo no podrán recuperarse. Entre ellos había conversaciones con el presidente Javier Milei y con su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El celular forma parte de la prueba recolectada luego de la salida de Spagnuolo del organismo, tras el estallido del escándalo por las supuestas coimas. Los peritos detectaron chats borrados, pero concluyeron que por el método utilizado para eliminarlos resultan imposibles de restaurar. La pesquisa se encuentra bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, quien extendió el secreto de sumario por otros diez días hábiles.

En paralelo, la Justicia Federal dispuso allanamientos en la sede de la ANDIS, en la droguería Suizo Argentina —señalada como epicentro del circuito de desvíos— y en distintas viviendas vinculadas a los acusados. Todo ello ocurrió luego de que trascendieran audios de Spagnuolo en los que describía presuntos retornos en la compra de medicamentos, sumando tensión a un caso que compromete al círculo más cercano del Poder Ejecutivo.