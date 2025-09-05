Kicillof llamó a “echar atrás” las medidas de Milei

Axel Kicillof advirtió sobre la grave situación económica y política actual impulsadas por las medidas del gobierno de Javier Milei. En su análisis, calificó el manejo financiero y cambiario como “un desastre tras otro”, y sostuvo que se están impulsando “etapas nuevas”, contradictorias con lo que el oficialismo había prometido.

Con el foco puesto en las elecciones del domingo, el gobernador subrayó que es clave que el peronismo logre una victoria que obligue a Milei a “recalcular y echar atrás algunas medidas”. En ese sentido, señaló, en diálogo con El Destape, que “lo que está en juego es rechazar todo lo que está ocurriendo y ponerle un límite”.

Kicillof también denunció que dentro del Gobierno nacional hay “una interna feroz”, donde distintos funcionarios compiten por el control de los sectores de inteligencia del Estado.

A su vez, criticó duramente a los candidatos de La Libertad Avanza, tildándolos de “un ejército de mamarrachos”. Explicó que le parece “muy difícil encontrar algún candidato que tenga prestigio o capacidad política”, en referencia a los postulantes distritales del espacio.

Además, cuestionó la estrategia de denunciar un supuesto fraude electoral desde el oficialismo libertario como una “preparación ante un mal resultado electoral”, en alusión a tácticas similares utilizadas internacionalmente por Bolsonaro y Trump.