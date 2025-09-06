Milei rompió la veda con un violento mensaje contra el periodismo

El presidente Javier Milei rompió este viernes la veda electoral al atacar a la prensa con un mensaje agresivo en redes sociales. Lo hizo en medio de rumores sobre trabas al acuerdo para que los argentinos viajen sin visa a Estados Unidos, vinculados al escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Cabe mencionar que la veda electoral establece un período de silencio en el que se restringen los actos de campaña, la difusión de encuestas y el uso de símbolos partidarios, para garantizar la reflexión de la ciudadanía antes de votar. Sin embargo, apenas unas horas después de que comenzara a regir en la provincia de Buenos Aires, el mandatario ignoró las restricciones.

Milei publicó en su red social preferida un mensaje dirigido al periodismo, en el que utilizó el acrónimo “Nolsalp”: “No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas”. El posteo surgió en respuesta a los informes sobre el viaje de Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a Estados Unidos.

Rumores y tensiones internacionales

El exabrupto se inscribe en un clima de creciente malestar. El medio estadounidense Axios publicó esta semana que Washington habría suspendido la firma del convenio que habilita a los argentinos a ingresar sin visa al país del norte.

La versión, luego desmentida por el Gobierno nacional, indicaba que el freno estuvo vinculado al escándalo en la Andis, donde aparecen mencionados Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, ambos con roles clave en la estructura presidencial.

El peso del contexto electoral

La transgresión del jefe de Estado con su publicación en la redes, no solo expuso el desprecio por las normas electorales, sino que también puso en relieve la tensión política que rodea al Gobierno nacional en la antesala de unos comicios legislativos cruciales.

El nuevo ataque contra la prensa se suma así a un escenario marcado por denuncias de corrupción y desprolijidades en la gestión internacional. Con este contexto, en lugar de dar explicaciones, Milei volvió a elegir la descalificación personal y la confrontación con los periodistas. Una señal más de un Gobierno que, incluso en veda, recurre al insulto como única respuesta.