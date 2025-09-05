Identifican barrabravas de River en el acto de Milei

Luego de conocerse que a Espert lo rescató un barrabrava imputado en Lomas de Zamora, ahora trascendieron más vínculos de La Libertad Avanza con polémicas figuras del fútbol. Dos periodistas especializados en barrabravas aseguraron que las personas encapuchadas que ingresaron al acto en el Club Villa Ángela de Moreno donde Milei realizó su cierre de campaña eran barras pertenecientes, en su mayoría, a una facción de Los Borrachos del Tablón (River). También fueron divisados integrantes de otras barras como Platense, Chacarita y Deportivo Merlo.

En Radio con Vos, Gustavo Grabia identificó al nutrido grupo que distintos canales de televisión mostraban que ingresó al predio con gorras y capuchas: Sebastián Barraza, Carlos López, Daniel Andrada y Javier Bellino, entre otros de los que sólo mencionó su apodo de tribuna, todos integrantes de la barra de River.

“La Barra de River de Moreno tiene mucho negocio de patovica de hacer seguridad en los boliches de Moreno e Ituzaingó. Se extendieron desde Panamericana y Camino del Buen Ayre, se extendieron al Acceso Oeste. Agarraron todos los boliches. Siempre tuvieron mucha banca política del municipio. Me llama la atención que estén”, agregó el periodista especializado.

En tanto el periodista Pablo Carrozza también coincidió con Grabia al dar cuenta de barras que “están oficiando de seguridad privada de los políticos de La Libertad Avanza, del presidente de la Nación y de toda su cúpula”.