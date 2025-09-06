Diputados: Impulsan proyecto para responder a las inundaciones en la Provincia

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza presentó un proyecto para que la Provincia gestione junto al Estado nacional un plan de obras urgentes en el centro oeste bonaerense, donde más de 700 mil hectáreas permanecen bajo el agua. La iniciativa busca coordinar maquinaria y personal para reparar caminos, limpiar canales y asistir a las comunidades afectadas.

El planteo se centra en Bolívar y Carlos Casares, que concentran cerca del 45% de la superficie anegada, y especialmente en 9 de Julio, con casi 119 mil hectáreas bajo agua, situación que afecta la producción y la vida cotidiana de las localidades rurales. La legisladora advirtió que la emergencia hídrica dificulta el acceso a escuelas, la llegada de ambulancias y la provisión de insumos básicos.

Vaccarezza destacó que los problemas estructurales del interior bonaerense quedan relegados en la agenda nacional y electoral. Señaló la paralización del dragado del río Salado y la inacción respecto al Fondo Hídrico como ejemplos del abandono en infraestructura. Propuso además herramientas fiscales y financieras para los productores, suspensión de ejecuciones y prórroga de impuestos, junto a la reactivación de obras de caminos y canales.

El diagnóstico coincide con los reclamos de pequeños y medianos productores, que advierten sobre el encarecimiento de costos, la limitación para sacar la producción y el desarraigo de los pueblos.

Por último, Vaccarezza insistió en que la defensa de recursos e infraestructura debe ser prioridad en la agenda política bonaerense.