Milei regresó al país tras reunirse con un estafador

Luego de cerrar la campaña electoral bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) con el acto realizado en la localidad de Moreno, Javier Milei viajó a Estados Unidos. Si bien en un principio iba a visitar Los Ángeles y Las Vegas, donde iba a presenciar el show de su expareja Fátima Flores, este último destino lo debió recortar de su agenda tras el escándalo de los audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnouolo, donde reveló un entramado de coimas manejado por Karina Milei.

El Presidente partió este miércoles a las 23 horas hacia la ciudad de Los Ángeles, donde llegó este jueves pasado el mediodía. Ese día se reunió primero con la aspirante a astronauta argentina, Noel del Castro, y luego con el influyente financista estadounidense Michael Milken, presidente del Instituto Milken.

En la década del ´80, Milken fue declarado culpable por cargos relacionados al fraude, manipulación de precios y evasión de impuesto, y sentenciado a 10 años de prisión.

Conocido como “el rey de los bonos basura” e ícono de la llamada “década de la avaricia”, Milken consolidó un mercado de bonos de alto rendimiento con el que se hizo megamillonario cuando fue ejecutivo del banco Drexel Burnham Lambert.

Además de Milken, de la reunión con el mandatario argentino también participó un selecto grupo de empresarios e inversores. El encuentro se desarrolló en formato de mesa redonda, donde el mandatario tuvo la oportunidad de exponer su visión económica y los planes de su gobierno. Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

La reunión contó con la participación de 17 importantes ejecutivos y líderes de fondos de inversión, entre los que se encontraban figuras como Olivier de Givenchy, Behdad Eghbali, Adam Levinson y Ryan McInerney, lo que demuestra el alto interés que genera la gestión libertaria en los círculos financieros de la costa oeste estadounidense.

Luego de concluir su agenda, la comitiva presidencial abordó un vuelo de regreso a la Ciudad de Buenos Aires el viernes a las 14 horas, cuyo horario de llegada está estipulado a las 04 horas (horario argentino) de este sábado.