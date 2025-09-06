El riesgo país volvió a superar los 900 puntos y las acciones cerraron en baja

Las acciones argentinas cerraron con mayoría de bajas este viernes en Wall Street y en el mercado local, mientras los bonos en dólares retrocedieron y los nominados en pesos apenas avanzaron. El clima estuvo marcado por el desarme de posiciones previo a las elecciones, con el interrogante de lo que sucederá después en materia cambiaria.

Fue la última rueda antes de los comicios en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Javier Milei desplegó políticas contractivas y acumuló deuda para contener el dólar en la previa, aunque esas medidas tienen vencimiento cercano y crece la incertidumbre sobre cómo resolverá el equipo económico ese escenario.

En Wall Street, los ADRs retrocedieron con fuertes caídas en Banco BBVA, Cresud y Edenor. En la plaza local, el panel líder de BYMA cayó 0,4 por ciento con bajas de BBVA y Aluar. El riesgo país medido por J. P. Morgan volvió a superar la barrera de los 900 puntos y se ubicó en 901 puntos básicos.