La CGT rechazó “el ataque a la libertad de expresión”

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó una “más profunda preocupación” ante lo que calificó como un grave atentado a la libertad de prensa y al derecho a la información impulsado por el Gobierno nacional.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, criticó el fallo del juez Maraniello que suspendió parcialmente la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, acto que definió como “censura previa”, incompatible con la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, la central sindical advirtió sobre un contexto de hostigamiento creciente a los medios. En este sentido, citó el caso de un trabajador de prensa que resultó gravemente herido mientras cubría un acto de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, y repudia “toda acción intimidatoria promovida desde el poder político”.

En su reclamo, la CGT también rechazó el Decreto 629/2025, acusándolo de perjudicar la actividad de los vendedores de diarios y revistas y de “herir de muerte” su labor.

Por último, el comunicado consideró que la resolución judicial sienta un precedente peligroso para la democracia argentina: “El Gobierno está avanzando contra la libertad de prensa y la independencia de los trabajadores de la comunicación”, alertó la CGT, que concluyó con un llamado a frenar cualquier intento de censura o persecución periodística.