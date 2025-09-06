Nación reconoció que nunca auditó comedores

Uno de los escándalos que enfrentó el Gobierno nacional el año pasado fue el descubrimiento que dejaron de enviar alimentos a comedores y merenderos populares, los cuales fueron retenidos en galpones hasta, en algunos casos, vencerse. El descubrimiento se había dado en medio de un discurso oficial donde afirmaba que había realizado una auditoria reveló que el 50% de estos lugares no existían.

Ahora, pasado más de un año, el Ejecutivo nacional respondió un pedido de acceso a la información pública que hizo la diputada Zaracho el 16 de mayo de 2024. La respuesta fue contundente: la auditoría “resulta ser inexistente” dice el documento que le envió el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, a la legisladora. En ese momento, Zaracho había pedido copia de esa auditoría, pero Milei y Pettovello se negaron a entregarla. En consecuencia, la diputada judicializó el tema y logró un fallo favorable. Ahora Pettovello contestó que la respuesta es que esa auditoría no existe.

El Ministerio de Capital Humano confirmó, en su respuesta a la diputada Zaracho, que hicieron “supervisiones y/o verificaciones territoriales” que “no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría”. En base a esto resolvieron, textual, “denegar parcialmente la solicitud de acceso a la información pública interpuesta, en cuanto al ‘Informe de Auditoría’ al que se alude, ya que la misma resulta ser inexistente”.