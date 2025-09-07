Marcelo Peña: “La ciudadanía tiene que venir a votar y recuperar la confianza en la política”

En el marco de la elección, Marcelo Peña aseguró que confía en que su espacio político que logrará una buena performance en los comicios y remarcó que la prioridad pasa por garantizar la seguridad en la jornada. “Todos estamos convencidos de que esta plataforma electoral va a ayudar en esta cuestión de seguridad que está presente en la ciudad de La Plata”, afirmó.

Según relató, la jornada comenzó con un ritmo pausado, aunque rápidamente se observó un aumento en la convocatoria de votantes. “La gente tiene que venir a votar. Ojalá podamos ver un poco de confianza que se necesita en los sectores políticos. Es necesario que la ciudadanía vuelva a creer en sus representantes”, destacó.

Peña explicó que su equipo está trabajando para garantizar que no falten boletas en ninguna de las mesas. “Estamos intentando abarcar todo lo que es el casco y la periferia de la ciudad. Tenemos un plan espectacular para que todo se desarrolle con normalidad”, concluyó.