Milei enfrenta una nueva contienda electoral en su peor momento

Luego de comicios en varias provincias, donde La Libertad Avanza (LLA) solo pudo celebrar buenos resultados en Ciudad de Buenos Aires y en Salta capital, este domingo se votará en el distrito más populoso del país: la provincia de Buenos Aires, que representa cerca del 40% de la población argentina.

Esta elección está marcada por una clara polarización. Por un lado, está el partido libertario, cuyo máximo exponente, el presidente Javier Milei, decidió ser la cara visible de la campaña con los beneficios y los perjuicios que arrastra. Además, el Gobierno nacional llega este domingo en su peor momento, atravesado por el escándalo del supuesto entramado de coimas que lidera su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Martín y “Lule” Menem.

Por otro lado, el peronismo se encuentra ante estos comicios habiendo saldado su feroz interna, al menos visiblemente, y teniendo como máximo líder opositor al oficialismo nacional a Axel Kicillof. Es que el gobernador bonaerense ha sido elegido por Milei como su adversario más directo.

¿Qué y cómo se vota?

La elección de este domingo es exclusivamente provincial para renovar 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes, y concejales municipales y consejeros escolares de los 135 distritos bonaerenses.

En este camino, la provincia de Buenos Aires está dividida en ocho secciones electorales. Según el distrito en el que resida cada votante, se elegirá a senadores o diputados provinciales. Las secciones que eligen diputados provinciales son la Segunda, Tercera, Sexta y Octava (La Plata). En cambio, las secciones que eligen senadores provinciales son la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima.

Por otra parte, para esta elección provincial se utilizará el tradicional sistema de boleta partidaria, donde cada partido político presenta una boleta con todos sus candidatos y el votante elegirá si introducir boleta completa, recortar y combinar secciones de distintos partidos, o no introducir ninguna para expresar un voto en blanco.

Cabe destacar que para las elecciones nacionales del 26 de octubre, se utilizará otro sistema, inédito en la provincia de Buenos Aires: Boleta Única de Papel. Esto se debe a que el Congreso de la Nación aprobó el cambio de sistema, pero la Provincia no adhirió.

En la modalidad de Boleta Única de Papel el votante no debe elegir la boleta del partido político. Como su nombre lo indica, habrá una única boleta en el cuarto oscuro donde estarán expresados todos los candidatos y la persona deberá marcar su elección con lapicera.

Milei en su peor momento

Agosto fue un mes de quiebre para el oficialismo. Lo que comenzó con la expectativa de consolidar poder tras el triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, terminó en una sucesión de golpes que desdibujaron la imagen de fortaleza que La Libertad Avanza proyectaba.

La corrida cambiaria, la suba abrupta de tasas de interés y el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sacudieron los cimientos del relato libertario. A esto se sumaron traspiés parlamentarios que dejaron al oficialismo sin capacidad de imponer agenda legislativa, y derrotas electorales en otras provincias, como en Corrientes donde su candidato, el “león correntino” Lisandro Almirón, no obtuvo ni siquiera el 10% de los votos.

Por otro parte, en Casa Rosada reconocen que la caída de la participación, síntoma repetido en las elecciones de este 2025, beneficia a los intendentes con estructuras territoriales sólidas, especialmente los del peronismo. Con ese diagnóstico, Javier Milei decidió jugarse a fondo en Buenos Aires y encabezar actos en plena campaña, incluso en escenarios tensos como el de Moreno.

La oportunidad del peronsimo

Por el lado del frente, tampoco fue un camino de rosas la previa a esta elección. Desde mediados del año pasado comenzó a verse públicamente la interna entre Axel Kicillof y La Cámpora, cuyas figuras más importantes son Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner.

No obstante, si bien hubo varios momentos donde se veía que la ruptura era inevitable, lograron la unidad expresada en Fuerza Patria. Para ello, hubo otros actores que jugaron, como Sergio Massa (considerado como el artífica de la unidad según expresó el gobernador bonaerense en un acto de la semana pasada) y Juan Grabois, que presionó por ir por afuera si la lista de candidatos, en especial la del 26 de octubre, no reflejaba la unidad.

De esta manera, el peronismo tampoco llega a esta elección en su mejor momento, pero apuesta al descontento social contra el Gobierno nacional y a la territorialidad expresada en la gestión provincial de Axel Kicillof, quien se puso la campaña al hombro, y de los intendentes.

La UCR busca romper la polarización

Si bien desde hace décadas la sociedad argentina está inmersa en una polarización, Milei supo romperla en 2023 al ganarle tanto al peronismo como al PRO. No obstante, LLA se comió a gran parte del partido amarillo y viró su discurso propositivo, que había llevado a Milei a la presidencia, a uno cuyo principal (y casi único) contenido es el antikirchnerismo. Esto es debido al fracaso de su gobierno y al descontento que generan sus políticas.

En consecuencia, se volvió a la polarización. En este camino, la Unión Cívica Radical (UCR) rompió con el PRO, no se sumó a LLA, y, junto a la Coalición Cívica, armaron un “espacio de centro”, al cual se sumaron otros espacios como el GEN de Margarita Stolbizer y el espacio peronista de Florencia Randazzo.

La apuesta de Somos Buenos Aires es consolidar una narrativa “lejos de los dos extremos” (libertario y kirchenrista) para ser una tercera opción. ¿Lo logrará? Salvo el Frente Renovador en el 2013, los intentos por “la ancha avenida del medio” han fracasado en este siglo.