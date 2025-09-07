Kicillof: “Votar es un acto de democracia y de paz”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este domingo de la jornada electoral y, tras emitir su voto, expresó su satisfacción por el desarrollo del proceso en todo el territorio bonaerense. “Estoy muy contento de estar acá, muy feliz y entusiasmado. La jornada comenzó con normalidad y en toda la provincia se está desarrollando con tranquilidad”, afirmó.

El mandatario destacó el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento de los comicios: “Es un esfuerzo colaborativo, quiero agradecer a las fuerzas federales, pero sobre todo a las provinciales, que están colaborando para cuidar a la provincia de Buenos Aires”.

Kicillof subrayó además el valor democrático de acudir a las urnas: “Vinimos a votar, y votar siempre es un acto de democracia, un acto de paz. Hablé con varios representantes y en todo el territorio se está votando bien. Se vota de una manera que nos da una sonrisa”.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a sostener la participación: “Es un día hermoso para votar y quiero agradecerle al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Esta es una elección muy importante”.