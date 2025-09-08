Mario Secco ratificó sus 22 años de gestión con una holgada victoria

Mario Secco jugó su mejor carta para asegurar esta elección: su nombre para encabezar la lista de candidatos a concejales y llevar la campaña a plebiscitar sus 22 años de gestión. De esta manera, el intendente de Ensenada consiguió un holgado triunfo, el más grande de los 99 municipios bonaerenses donde ganó Fuerza Patria.

Según los resultados provisorios, el jefe comunal peronista obtuvo el 68,82% de los votos, más del doble que La Libertad Avanza (LLA), que, con Candela Ucello encabezando la lista de concejales, cosechó el 23,68%. En tercer lugar, quedó Juan Contrisciani, del Frente de Izquierda Unidad (FIT – U), con el 4,08% de los votos. Lejos, con el 1,58%, Somos Buenos Aires, cuya lista la encabezó Luis Podio, quedó relegado al cuarto lugar.

En consecuencia, en el reparto de bancas del Concejo Deliberante (se renovaban 9 de 18), el oficialismo retuvo sus 6 bancas en juego y obtuvo una adicional, alcanzando los 13 concejales a partir del 10 de diciembre. En tanto, las restantes dos quedaron para el espacio libertario.

“Hoy volvimos a demostrar la fuerza de nuestra ciudad, siendo uno de los bastiones de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires”, expresó Secco en su discurso triunfal en la sede de su espacio local, Frente Grande. En este camino, resaltó el valor de expresar un “duro rechazo a los atropellos de Milei”, y sacó pecho de la victoria: “Una vez más dimos cátedra del compromiso que tenemos con nuestra historia y el sentido de pertenencia que cosechamos en cada barrio ensenadense”.