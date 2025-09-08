Cristina: “Estigmatizar a los discapacitados mientras tu hermana cobra el 3% es letal”

Minutos después de conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas, que dejaron al oficialismo de Javier Milei sin triunfo en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner reapareció en redes con un fuerte mensaje cargado de críticas políticas y sociales.

“Banalizar y vandalizar el Nunca Más, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, escribió la exmandataria, apuntando al discurso del Gobierno y su núcleo duro.

Cristina señaló además negocios los turbios en el área de Salud y apuntó a Karina Milei: “Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos es letal”.

En el mismo tono, describió la situación de los hogares: “Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy”.

La publicación cerró con un llamado político hacia el 26 de octubre y un mensaje directo al Presidente: “Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía. Te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento”.