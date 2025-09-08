Pareja: “Estamos orgullosos de esta campaña pero haremos autocrítica”
Sebastián Pareja reconoció el revés electoral y pidió hacer autocrítica de cara a las elecciones de octubre.
Desde el búnker partidario en La Plata, ubicado en el exclusivo y costoso Salón Vonharv, el presidente de La Libertad Avanza (LLA) en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sostuvo que están satisfechos por haber “participado de esta contienda electoral que termina siendo muy sana para la democracia”.
“Por supuesto que tenemos autocrítica, la vamos a llevar a cabo, creemos que esa crítica que nos tenemos que dar tiene que ver con 8 procesos electorales distintos”, expresó el candidato a diputado nacional por LLA, en relación a las diferencias en cada sección electoral.
A su vez, manifestó que es preciso “que nos pongamos a pensar dónde se han cometido algunos errores y estamos dispuestos a hacer ese trabajo”.
Por otra parte, Pareja sostuvo que “si bien el resultado no es el que esperamos, también estamos orgullosos de lo que hemos hecho en esta campaña muy corta y de manera intensa”.
Por último, agregó que “sabíamos que nos enfrentábamos en el bastión del kirchnerismo, a un aparato muy fuerte que iba a llevar adelante un proceso electoral donde todo el aparato del Estado iba a estar a disposición”.