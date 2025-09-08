La Plata se pintó de celeste: Fuerza Patria se impuso por 7 puntos

Los platenses fueron a las urnas y ratificaron la gestión del intendente Julio Alak. Según el escrutinio provisorio, Fuerza Patria cosechó el 43,50%. De esta manera, delegó al segundo puesto a La Libertad Avanza (LLA), que obtuvo el 36,39% de los votos.

La diferencia de 7 puntos es un escenario totalmente impensado luego que en 2023 el actual jefe comunal consiguió la victoria por apenas un puñado de votos por sobre su predecesor del PRO, Julio Garro.

En cuanto al tercer lugar, el Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U) le ganó la pulseada al armado centrista Somos Buenos Aires, con el 5,82%. Sin embargo, no llegó al piso del 8,33%, por lo que consiguió una banca en el Concejo Deliberante platense. Por el lado del espacio mayormente radical, obtuvo el 5,30%.

Más atrás quedaron relegados dos espacios libertarios, que de haber ido junto a LLA le hubieran empatado la elección frente a Fuerza Patria: Partido Libertario (2,54%) y Unión y Libertad (1,45%).

El reparto de las bancas

El Concejo Deliberante de La Plata renovaba 12 de sus 24 bancas: el peronismo ponía en juego cinco de sus diez asientos, mientras que la oposición siete de catorce.

Con estos resultados, el oficialismo llega a once bancas, y podría sumar una extra, a la espera de escrutinio definitivo. En tanto, LLA pasa de sus actuales cuatro bancas a, al menos, ocho. En tanto, el PRO perdió tres de sus cinco lugares, al igual que la UCR.

De La Plata a la Legislatura bonaerense

En cuanto a la elección de diputados bonaerenses, donde se ponían en juego seis bancas, Fuerza Patria consiguió el 43,93% de los votos y LLA el 36,64%.

En consecuencia, el peronismo retuvo sus tres lugares y los libertarios consiguieron las tres bancas restantes, que anteriormente pertenecían al PRO y la UCR.

“El pueblo de La Plata votó obras, gobierno y unidad”

Luego de conocerse la contundente victoria de Fuerza Patria, tanto en la provincia de Buenos Aires como en La Plata, el intendente Julio Alak brindó un breve discurso desde el búnker del espacio.

“Hoy podemos celebrar nuevamente que nos acompañó el pueblo de La Plata, que voto cosas concretas, votó gobierno, votó unidad, votó un municipio que encontramos quebrado en muchísimos aspectos. Hemos logrado un respaldo del pueblo de La Plata”, expresó el jefe comunal.

Al mismo tiempo, ponderó las obras que ha impulsado desde su gestión: “Llevamos a cabo un proceso de reconstrucción de la ciudad, invirtiendo en obras, obras y obras, con un doble objetivo, jerarquizar la capital bonaerense y mejorar la calidad de vida de todo sol vecinos”.

En este camino, Alak prometió “llegar a todos los barrios”. “El municipio pondrá todo su esfuerzo y compromiso, para llegar a todos los barrios pero necesitamos de todo su esfuerzo. Felicitar a todos los partidos políticos, llegar a otro acuerdo, con una campaña limpia materialmente y espiritualmente”, enfatizó.

Por último, el intendente de La Plata convoco a todos “porque la tarea es inmensa”.