Ya está definido cómo será el escrutinio definitivo

Luego de conocer el conteo provisorio que dio ampliamente ganador a Fuerza Patria, ahora se debe realizar el escrutinio definitivo. Según detalló la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el mismo se realizará en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata.

Cabe destacar que el Ministerio de Gobierno bonaerense fue el responsable del diseño, la organización y el procesamiento del escrutinio provisorio que se conoció el domingo. En tanto, la Junta Electoral tendrá a su cargo el escrutinio definitivo que comenzará el 13 de septiembre a las 8 horas. Acompañarán el proceso el Gobierno bonaerense y el Juzgado Federal Electoral que lidera el juez Alejo Ramos Padilla, en carácter de colaborador.

Si bien las diferencias fueron holgadas a nivel provincial como en la mayoría de las secciones electorales y en los 135 municipios, el escrutinio definitivo servirá para calcular mejor el reparto de bancas en la Legislatura bonaerense y en los Concejos Deliberantes locales.

Por ejemplo, en Berisso el espacio mayormente radical, Somos Buenos Aires, obtuvo el 9,97% de los votos en el escrutinio provisorio. Si el conteo definitivo le llega a dar un poco más, obtendrá dos bancas en el cuerpo deliberativo berissense. En cambio, si da menos conseguirá tan solo una. Ese lugar se lo disputa con La Libertad Avanza, que se aseguró tres asientos.