Milei y Caputo se reunieron con el presidente del BID en plena crisis financiera

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron al titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, en medio de un escenario financiero agitado tras la derrota del oficialismo. La reunión comenzó alrededor de las 11.30, luego de que Milei encabezara una reunión de Gabinete de la que Caputo no participó, y se extendió hasta pasadas las 13. Además del Presidente y el ministro, estuvieron presentes el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el secretario de Política Económica José Luis Daza.

El encuentro con el jefe del BID estaba previsto como parte de la visita oficial de Goldfajn a Argentina, y tiene como objetivo repasar la evolución de las operaciones de crédito vigentes. Sin embargo, la reunión adquirió un relieve especial por ser la primera que sostiene Milei y Caputo después del contundente triunfo de la alianza peronista en Buenos Aires, que superó en más de 13 puntos a La Libertad Avanza.

La convocatoria ocurre en un contexto de tensión financiera que refleja la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno de sostener su programa económico tras el revés electoral.

La foto de Milei y Caputo junto a Goldfajn se interpreta como un gesto de continuidad institucional y de tranquilidad hacia los organismos internacionales, pero también evidencia la urgencia de buscar respaldos externos ante la pérdida de confianza de los inversores.