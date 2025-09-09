Corte de boleta y más bancas: el análisis en La Plata

Tras un día de haber conocido los resultados de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, surgieron los primeros análisis sobre el desempeño de Fuerza Patria, el espacio ganador en La Plata y en gran parte del territorio bonaerense.

Una variable que entró en juego, aunque en menor medida de lo esperado, es un corte de boleta en las listas del peronismo: los diputados provinciales sacaron más votos que los concejales.

Así, la nómina que llevaba como candidatos a legisladores para la reelección a Ariel Archanco, Lucia Iañez y Juan Martín Malpeli hizo una mejor performance que la que llevaba como cabeza de listas de concejales al secretario de Planeamiento Urbano y Obras Públicas, Sergio Resa. Los aspirantes a la Legislatura bonaerense obtuvieron 1.613 votos más que los candidatos para el Concejo Deliberante.

Se trata de una posibilidad que se esperaba teniendo en cuenta la especulación respecto de una buena elección del FIT Unidad. El cálculo era que muchos electores del peronismo podían cortar boleta para favorecer la posibilidad que el espacio de izquierda obtenga por primera vez una banca.

Por otra parte, uno de los cambios significativos a partir del 10 de diciembre es que el oficialismo pasa de 10 a 12 bancas en el cuerpo deliberativo, muy cerca de tener mayoría propia.

Tendrá como contrapeso el crecimiento de La Libertad Avanza, fuerza que se convertirá en la principal oposición al duplicar su presencia, de cuatro a ocho asientos.