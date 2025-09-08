Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

Un insólito episodio marcó las elecciones legislativas en Malvinas Argentinas. En la Escuela N°12 de Villa de Mayo, un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido al ser sorprendido robando boletas opositoras en pleno cuarto oscuro.

El hecho quedó registrado en un video, donde se ve al hombre guardando en un sobre las boletas de Fuerza Patria, encabezada por Leonardo Nardi.

Fue un votante quien descubrió la maniobra, alertó a las autoridades de mesa y denunció el intento de anular la opción electoral. La escena, que generó indignación, refleja hasta dónde llegan las maniobras del partido violeta para torcer la voluntad popular.