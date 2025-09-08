Escracharon a Francisco Adorni en La Plata

El primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, Francisco Adorni, fue sorprendido por un joven que lo increpó mientras esperaba para emitir su voto en el Colegio Nacional “Rafael Hernández”. El hecho quedó registrado en video y generó sorpresa por la forma y los reclamos del autor del escrache.

El video, grabado por el propio joven, muestra cómo se acercó al candidato para pedirle una foto. Adorni se aproximó, pero el joven comenzó a grabar y sacó un billete de mil pesos: “Acá le dejo, para Karina el 3%. ¿Le parece?”, dijo en tono de burla, haciendo referencia a las presuntas coimas en la Andis.