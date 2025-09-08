Lemoine perdió el control y atacó a periodistas

Durante la jornada electoral bonaerense, Lilia Lemoine volvió a quedar en el centro de la polémica. La diputada de La Libertad Avanza acompañó a Karina Milei a votar y terminó enfrentada a un grupo de periodistas.

Molesta por las preguntas, acusó de acoso a la prensa, los mandó a callar y amenazó con llamar a la Policía. Incluso grabó con su celular la escena. El episodio dejó en evidencia la intolerancia de una referente oficialista ante el escrutinio público.