Elecciones legislativas 2025: la Provincia eligió sus representantes

Este domingo 7 de septiembre se desarrollaron las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde los ciudadanos fueron convocados para renovar autoridades provinciales y municipales. La jornada transcurrió con normalidad en los 5.555 centros de votación habilitados, sin registrarse incidentes relevantes, según confirmó la Junta Electoral bonaerense.

En total, casi 13,4 millones de bonaerenses estaban habilitados para sufragar, incluyendo a poco más de un millón de extranjeros. Concurrieron a las urnas algo más de 9 millones de votantes, lo que representa un 63,11% del padrón, uno de los niveles más bajos de participación desde el retorno democrático. El dato implica que cerca de 5 millones de personas decidieron no presentarse a votar, en línea con la tendencia decreciente observada en otros distritos del país en este 2025.

En la provincia más poblada de la Argentina, los ciudadanos eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales, lo que implica la renovación de la mitad de la Legislatura bonaerense. Además, se votó por concejales y consejeros escolares en los distintos municipios.

La asistencia a los centros de votación fue gradual: hasta el mediodía apenas había votado el 30% del padrón y hacia las 16 horas lo había hecho poco más de la mitad. Finalmente, el cierre mostró una participación por debajo del promedio histórico, que en las últimas décadas se mantuvo cercano al 76%.

Pasadas las 21, la Junta Electoral bonaerense dio a conocer los primeros datos oficiales con más del 80% de las mesas escrutadas. Fuerza Patria se impuso en buena parte del territorio bonaerense, en una jornada que se destacó por su desarrollo ordenado y sin mayores contratiempos.