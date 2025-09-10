ATE exige al Ejecutivo la reapertura de paritarias

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) exigió al Gobierno Nacional la reapertura inmediata de las paritarias y un aumento de emergencia para los estatales. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló que la mesa política convocada por Javier Milei “no alcanza para garantizar salarios y jubilaciones dignas” y acusó al Ejecutivo de imponer un ajuste que ya empujó a más de la mitad de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza.

En esa línea, ATE declaró al sector en estado de alerta y anunció que evaluará nuevas medidas de fuerza para presionar por la recuperación del poder adquisitivo.