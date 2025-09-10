ATE exige al Ejecutivo la reapertura de paritarias
Desde el sector advirtieron que la mesa política convocada por Milei no garantiza salarios ni jubilaciones dignas.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) exigió al Gobierno Nacional la reapertura inmediata de las paritarias y un aumento de emergencia para los estatales. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló que la mesa política convocada por Javier Milei “no alcanza para garantizar salarios y jubilaciones dignas” y acusó al Ejecutivo de imponer un ajuste que ya empujó a más de la mitad de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza.
En esa línea, ATE declaró al sector en estado de alerta y anunció que evaluará nuevas medidas de fuerza para presionar por la recuperación del poder adquisitivo.