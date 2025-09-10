Sáenz: “Milei me cagó con las obras”

El gobernador de Salta, Gustavo Saenz, uno de los mandatarios provinciales que acompañó al gobierno de Javier Milei al inicio de la gestión, lanzó durísimas acusaciones contra la Casa Rosada y acusó al Presidente de traición.

En diálogo con Radio Rivadavia, aseguró que el Ejecutivo nacional “subestimó” a los gobernadores. Denunció “falta de respeto y consideración”, acusándolos de “mentirnos” y “no cumplir con la palabra”, en referencia a convenios de obra pública firmados en junio del año pasado que nunca se ejecutaron.

Sin embargo, la crítica más dura fue por el armado electoral. En este sentido, Saenz acusó al kirchnerismo de intervenir el PJ salteño “para que puedan poner un candidato de La Cámpora” con el aval del Gobierno nacional, a pesar de que sus diputados habían apoyado a Milei.

“Yo le escucho mucho al presidente hablar de la lealtad y que Roma no paga traidores, y me parece bien, pero la lealtad es una avenida de ida y vuelta. Esto tiene que quedar absolutamente claro”, expresó el mandatario provincial.

Por otra parte, Saenz calificó de “error muy grande nacionalizar esta elección” y apuntó contra el entorno presidencial: “Hay muchos que hemos acompañado y que hoy se sienten palomas de iglesia”, dijo, explicando la metáfora: “Lo digo porque se encargó su gobierno de cagar a los fieles. Lo fueron sacando a todos aquellos que acompañaron desde el primer momento”.