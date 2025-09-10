Abuelas de Plaza de Mayo recibirán subsidio de Provincia

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la entrega de un subsidio de $110 millones a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. La finalidad es respaldar su labor en la búsqueda y restitución de la identidad de los nietos apropiados durante la última dictadura.

La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y se enmarca en las políticas de memoria, verdad y justicia que la gestión provincial afirma sostener como parte de su agenda.

Desde la administración de Axel Kicillof destacaron que el apoyo económico permitirá a la organización fundada por Estela de Carlotto continuar con investigaciones, pericias y actividades de difusión, además de fortalecer su trabajo territorial. Cabe recordar que Abuelas de Plaza de Mayo, que desde 1977 impulsa la recuperación de los hijos de personas desaparecidas, ha logrado restituir hasta la fecha 137 identidades.

Según fuentes provinciales, la decisión de otorgar el subsidio significa una inversión simbólica y concreta en la preservación de la memoria histórica frente a los discursos negacionistas que resurgen en el debate público.

La resolución recibió el respaldo de organizaciones sociales y políticas, que subrayaron la importancia del acompañamiento estatal en la continuidad de una tarea considerada fundamental para la democracia argentina.