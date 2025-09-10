Spagnuolo analiza ser arrepentido

Hasta el momento, es noticia que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no acompañó el pedido de nulidad que hicieron los dueños de la droguería Suizo Argentina sobre la causa iniciada a raíz de sus audios filtrados, en donde revela un entramado de coimas. Según trascendió, conversa con sus defensores la posibilidad de ser un “imputado colaborador”.

Sin ver el expediente y sin imputación concreta, los abogados de Spagnuolo señalaron que no pueden responder al pedido de nulidad, en una maniobra para ganar más tiempo y que hace especular con que el acusado hable. “Sin acceder a la causa nos resulta imposible responder sobre la nulidad”, argumentaron.

En tanto, allegados al exfuncionario deslizaron que una vez que la justicia levante el secreto de sumario, se le realice “una imputación concreta” y tengan acceso al expediente, evaluarán la posibilidad de “convertirse en arrepentido”, Esto mejoraría la situación procesal de Spagnuolo en la causa.

El extitular de ANDIS es uno de los involucrados, junto al dueño de la droguería Suizo Argentina Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en la causa originada en los audios del entonces funcionario, en los que habla de supuestas coimas mencionando a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. La Justicia investiga un esquema de sobornos en ANDIS y los contratos multimillonarios con la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del Estado.