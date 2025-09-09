La caída del relato libertario golpea al Gobierno y sacude los mercados

La derrota del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses tuvo un efecto inmediato en los mercados financieros. Desde la apertura del lunes, las acciones argentinas en Nueva York cayeron con fuerza, los bonos soberanos retrocedieron y el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos, un nivel que no alcanzaba desde octubre de 2024.

La victoria de Fuerza Patria, con más de trece puntos de ventaja, complicó la lectura política de los inversores. Aunque Javier Milei ratificó su programa económico, predomina la desconfianza sobre la capacidad del Gobierno para sostener sus compromisos en medio de la debilidad electoral.

Acciones y bonos en caída

En Wall Street, los ADRs de bancos argentinos lideraron las pérdidas: Banco Macro se hundió 20,7%, BBVA 19,9% y Grupo Galicia 17,4%. Entre las energéticas, YPF cayó 13,7%, hasta 26,60 dólares.

Los bonos Globales también retrocedieron con fuerza: el 2029 perdió 5,8% hasta 72,89 dólares, el 2030 cedió 6,9% a 68,50 y el 2035 cayó 8,7% a 56,21. Con ese derrumbe, el riesgo país medido por JP Morgan superó los 1000 puntos básicos, reflejo de la pérdida de confianza sobre la deuda argentina.

El dólar cerca del techo de banda

El frente cambiario no quedó al margen de la crisis en los mercados. El mayorista saltó 4% hasta $1.410, mientras que en el Banco Nación la divisa cerró a $1.365 para la compra y $1.425 para la venta. En el segmento financiero, el MEP se ubicó en $1.432 y el contado con liquidación en $1.438.

El dólar paralelo osciló entre $1.365 y $1.385, mientras que el “cripto” ya había superado los $1.400 el domingo por la noche, cuando se conocieron los primeros resultados extraoficiales.

Un informe de Morgan Stanley advirtió que los comicios aumentaron la probabilidad de un “escenario bajista” y generaron incertidumbre sobre el financiamiento externo. En la misma línea, JP Morgan habló de una “prima de riesgo político prolongada” que seguirá presionando a los activos argentinos.

La foto del mercado dejó en claro que la derrota oficialista no solo debilitó al Gobierno en el plano político, sino que también encendió nuevas alertas sobre la sostenibilidad de su programa económico.