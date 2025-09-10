Milei desafía al pueblo y reafirma su programa económico

Javier Milei confirmó a través de su cuenta en la red social X, que no hará ningún ajuste a su programa económico pese al contundente rechazo en las recientes elecciones legislativas. El Presidente ratificó la continuidad del equilibrio fiscal, la restricción monetaria, las bandas cambiarias pactadas con el Fondo Monetario Internacional y la agenda de desregulaciones ideada por Federico Sturzenegger.

“Tal como señalé el domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”, afirmó Milei, en lo que parece una lectura errónea del mensaje que dieron las urnas, donde quedó en evidencia el rechazo popular a su gestión.

El anuncio llega luego del respaldo del FMI, confirmado por su vocera Julie Kozack, quien sostuvo que “el personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

Mientras la economía sigue mostrando tensiones, la confirmación de que no se harán cambios profundiza la percepción de que su Gobierno privilegia la ortodoxia financiera y el respaldo externo por encima del bienestar de la población. La contundencia de las urnas no parece ser suficiente para que el Presidente replantee su rumbo, dejando al país frente a un modelo económico que ya cosechó rechazo masivo.

Así, el líder libertario insiste con su plan económico mientras la sociedad le da la espalda. La desconexión entre Gobierno y pueblo es cada vez más evidente.