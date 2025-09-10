La Comisión $LIBRA citó a Karina Milei

La comisión parlamentaria que investiga la criptoestafa $LIBRA resolvió citar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para que declare sobre su presunta vinculación con la difusión del token publicado por su hermano, el presidente Javier Milei, el 14 de febrero, que provocó pérdidas globales.

La convocatoria quedó prevista para el 23 o 30 de septiembre, y como alternativa se autorizó que un grupo de diputados tome su testimonio directamente en Casa Rosada. La citación pone al Gobierno en jaque y lo obliga a rendir cuentas.