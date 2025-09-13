Alak inició obras para mejorar calles y desagües en La Hermosura de Arana

El intendente de La Plata, Julio Alak, puso en marcha obras de mejorado y trabajos hidráulicos complementarios en 638 entre Ruta Provincial Nº11 y diagonal 130 y en diagonal 130 desde 638 hasta 645 del barrio La Hermosura de Arana.

"Estas obras son fundamentales para mejorar la transitabilidad y acompañar el desarrollo de esta zona de Arana", señaló Alak, y agregó: "Queremos que cada barrio de La Plata cuente con mejores servicios y calles más seguras para todos los vecinos".

Las intervenciones se enmarcan en el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que lleva adelante la Municipalidad en las distintas localidades del partido y tienen el objetivo de conformar un circuito seguro de circulación, optimizando las condiciones de transitabilidad en ambos tramos.

Por otra parte, el proyecto impulsado por el intendente de la ciudad contempla la construcción de cruces de calles, la limpieza profunda del canal hidráulico a cielo abierto, la optimización del alumbrado público y la puesta en valor integral de toda el área.

Cabe recordar que el Municipio ya concretó mejoras hidráulicas y en el alumbrado público en 621 desde 137 hasta 143, en el ingreso al barrio La Armonía. Además, el plan para Arana incluye la ejecución de 25 nuevas calles, la iluminación de 17 arterias y la reparación de 1.500 artefactos lumínicos.