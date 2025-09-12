La canasta alimentaria en La Plata subió 3,2% en agosto

La Fundación FundPlata presentó su informe mensual sobre la evolución de la canasta alimentaria en la capital bonaerense, que registró en agosto un incremento del 3,2%, el doble de lo observado en los partidos del Gran Buenos Aires (1,5%).

El relevamiento se realizó en 18 comercios de carnicería, almacén y verdulería, distribuidos en 13 barrios de la ciudad, e incluyó un total de 26 productos. Los datos corresponden a la cuarta semana del mes de agosto y revelan que el rubro que más subió fue el de verdulería, con un incremento promedio del 9%; seguido por el de almacén, con un 2,4%, y el de carnicería, con un 2%.

Desde la entidad destacaron que algunos productos mostraron aumentos muy por encima del promedio general: el tomate lideró con una suba del 51,3%, seguido por la naranja (13%), la harina de trigo 000 (11,7%) y la manzana (10%).

El informe aclara que la canasta relevada en La Plata no es directamente comparable con la utilizada para el cálculo del IPC nacional ni con la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que estas últimas son más amplias. Sin embargo, permite obtener una pauta de la evolución de los precios de los alimentos en la región y su impacto en el costo de vida de las familias.