Impuestos: nuevo revés judicial a favor de Provincia

La Cámara Federal de La Plata dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la Resolución Normativa 26/2024 de ARBA. De esta manera, habilitó nuevamente a los Registros Seccionales de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa) a recaudar los impuestos Automotor y de Sellos en la provincia de Buenos Aires. El fallo fue celebrado por el gobierno de Kicillof como un triunfo del federalismo frente a la avanzada de Milei.

La medida cautelar había sido impulsada por el Ministerio de Justicia de la Nación, en el marco de la política de desregulación del mercado automotor. La cartera de Cúneo Libarona argumentó que los registros deben limitarse a funciones estrictamente registrales, y que la recaudación de tributos provinciales por parte de funcionarios nacionales violaría el orden constitucional federal.

Sin embargo, los jueces ratificaron que los Registros Seccionales de la Dnrpa deben continuar actuando como agentes de recaudación en territorio bonaerense.

La decisión judicial se apoya en la vigencia ininterrumpida del mecanismo desde hace más de 34 años, y advierte que su interrupción “ocasionaría un grave perjuicio al erario bonaerense sin generar daño al Estado nacional”.

ARBA celebró el fallo: “Ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos”.