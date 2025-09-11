Reflotan las tensiones entre La Cámpora y Kicillof

A menos de 48 horas de la victoria electoral en la provincia de Buenos Aires, que dejó bien parada la figura de Axel Kicillof, desde La Cámpora y el entorno de Cristina Kirchner volvieron a tensionar la relación con el gobernador bonaerense. Ante esto, desde el Ejecutivo provincial no ocultaron la interna.

En primer lugar, cabe resaltar que luego del triunfo no hubo comunicación entre Kicillof y la expresidenta. Además, ni en el posteo en X de la exmandataria ni en el comunicado del PJ bonaerense se nombró al gobernador.

A su vez, dirigentes como Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla y Gustavo Menéndez replicaron en redes que “la victoria es de Cristina” y que fue su “paciencia e inteligencia” la que sostuvo la unidad frente a Milei.

A esto se sumó que la intendenta de Quilmes, que integra el círculo íntimo de Máximo Kirchner, relativizó la participación de Kicillof en la victoria. En varias entrevistas a diversos medios, dijo que la principal causa del triunfo electoral fue la vocación de unidad de Cristina Kirchner, y volvió a criticar el desdoblamiento electoral decidido por el gobernador bonaerense. “Si nos retrotraemos a lo que se discutía, tenía que ver con la nacionalización de la campaña. CFK decía esto, por eso convenía que se haga en una sola elección”, sostuvo Mendoza en diálogo con Infobae.

Ante estas declaraciones, el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, se expresó al respecto: “Que hallamos ganado no quiere decir que hayan desaparecido las diferencias internas”.

“Es bueno que haya discusiones internas porque venimos de una crisis muy profunda, pero hicimos un esfuerzo muy grande y dimos un paso muy importante que fue constituir una lista conjunta”, explicó en diálogo con Splendid AM 990.

Por otra parte, el funcionario admitió como una “sorpresa” el triunfo de Fuerza Patria en los distritos rurales tradicionalmente enfrentados con el peronismo. Sin embargo, precisó que Kicillof “es el gobernador que más ha recorrido la provincia”, y en esas visitas “siempre ha ido a sociedades rurales y en infinidad de ocasiones trabajó con el sector rural”. “En estos años de gestión ha completado cinco visitas por lo menos a cada distrito”, completó.