La inflación de agosto fue del 1,9%
En medio del debate por el cambio de medición, el Indec relevó el mismo número que el mes anterior.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), arrojó en agosto una suba del 1,9%, mismo valor que el mes anterior. A nivel interanual, la inflación alcanzó el 33,6%, y acumula 19,5% en lo que va del año.
Las divisiones con mayores aumentos fueron transporte (3,6%), bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), y restaurantes y hoteles (3,4%). En tanto, los alimentos variaron 1,4%.
En cuanto a las categorías, el precio de los productos regulados (servicios públicos, salud, educación, etc.) aumentó 2,7%, el de los estacionales decreció -0,8%, y la inflación núcleo (compuesta por los productos restantes) fue del 2%.
Canastas
Además de la inflación, el Indec publicó los valores de agosto de la Canasta Básica Total (CBT), que se toma para medir la pobreza, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), con la que se mide la indigencia.
Ambas subieron de manera mensual 1% y acumulan un alza del 23,5% en los últimos 12 meses.
En concreto, una familia tipo (dos adultos y dos menores) necesitó $1.160.780 pesos para no ser pobre, es decir, para comprar la comida indispensable, indumentaria y transporte. A su vez, el mismo grupo familiar necesitó $520.529 pesos para cubrir sus necesidades alimentarias.
En otro tipo de cálculo, un adulto necesitó de $375.657 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, y $168.456 para no ser indigente. Para un hogar de tres miembros, estos valores fueron de $924.116 y $414.402 pesos, respectivamente.