La inflación de agosto fue del 1,9%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), arrojó en agosto una suba del 1,9%, mismo valor que el mes anterior. A nivel interanual, la inflación alcanzó el 33,6%, y acumula 19,5% en lo que va del año.

Las divisiones con mayores aumentos fueron transporte (3,6%), bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), y restaurantes y hoteles (3,4%). En tanto, los alimentos variaron 1,4%.

En cuanto a las categorías, el precio de los productos regulados (servicios públicos, salud, educación, etc.) aumentó 2,7%, el de los estacionales decreció -0,8%, y la inflación núcleo (compuesta por los productos restantes) fue del 2%.

Canastas

Además de la inflación, el Indec publicó los valores de agosto de la Canasta Básica Total (CBT), que se toma para medir la pobreza, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), con la que se mide la indigencia.

Ambas subieron de manera mensual 1% y acumulan un alza del 23,5% en los últimos 12 meses.

En concreto, una familia tipo (dos adultos y dos menores) necesitó $1.160.780 pesos para no ser pobre, es decir, para comprar la comida indispensable, indumentaria y transporte. A su vez, el mismo grupo familiar necesitó $520.529 pesos para cubrir sus necesidades alimentarias.

En otro tipo de cálculo, un adulto necesitó de $375.657 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, y $168.456 para no ser indigente. Para un hogar de tres miembros, estos valores fueron de $924.116 y $414.402 pesos, respectivamente.