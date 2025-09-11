Milei confirmó su asistencia en una cumbre ultraconservadora de Paraguay

El presidente Javier Milei visitará Paraguay el martes 16 de septiembre, tras suspender su viaje a España, para participar de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Asunción, evento ultraconservador que se celebrará el 15 y 16 de septiembre. La agenda oficial incluye la posibilidad de una reunión bilateral con su par paraguayo, Santiago Peña, uno de los pocos líderes regionales con afinidad ideológica con Milei.

La CPAC se realizará por primera vez en Paraguay, en el Hotel Sheraton, y Peña será uno de los oradores. Asimismo, Milei visitará el Congreso paraguayo en una sesión de honor con ambas cámaras, convocada por el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, y podría participar de un evento de la Unión Industrial Paraguaya, aún sin confirmación oficial.

Esta será la segunda visita del mandatario argentino a Asunción desde abril, cuando elogió la gestión de Peña y destacó que Paraguay aplicaba “diligentemente las ideas de la libertad económica para atraer inversiones y residentes”, reafirmando la afinidad ideológica entre ambos mandatarios.